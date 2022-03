fa parte da tempo di quella categoria di attori sempre più nutrita che ha preso parte sia a dei film delche della

Per la divisione cinematografica della Casa delle Idee lo abbiamo visto nei panni di Ulysses Klaue in Avengers: Age of Ultron (LEGGI LA RECENSIONE), in Black Panther (LEGGI LA RECENSIONE) e nella serie animata della Marvel What If…?. A tutto ciò bisogna anche aggiungere che ha diretto per la Sony Pictures il secondo film dedicato a Venom, il celeberrimo antieroe Marvel.

In The Batman (LEGGI LA RECENSIONE) è il nuovo Alfred Pennyworth. Ed è proprio a margine della promozione stampa della pellicola Warner che Andy Serkis, ospite al Late Show di Stephen Colbert, ha dovuto dire la sua messo di fronte all’annoso quesito “DC Comics o Marvel?”.

Ecco la sua risposta:

Stavo giusto pensando “Chi mi farà lavorare di più dopo questo momento?”. No, scherzi a parte, amo entrambi questi mondi. Amo la luminosità e l’audacia delle storie Marvel. Sono come una mitologia. E apprezzo le venature più dark della DC. Entrambi questi franchise raccontano autentiche emozioni umane e commentano a loro modo sugli eventi del mondo, quello che ci sta accadendo intorno. Sono grandi allegorie dei nostri tempi.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

