Ant-Man 3: il produttore parla dell’apporto degli attori nel plasmare i personaggi

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il produttore Stephen Broussard ha parlato con Screen Rant di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dalla settimana prossima nei cinema italiani.

Broussard ha parlato nello specifico del coinvolgimento dei protagonisti quando si tratta di plasmare i loro personaggi:

Li coinvolgiamo tantissimo, sono loro a dare vita a questi personaggi. Paul ha parlato del fatto che interpreta il personaggio da quasi un decennio, perciò il nostro desiderio è di coinvolgerli nella costruzione del personaggio. Quanto a Kang e alle diverse varianti, Jonathan ha sottolineato le differenze tra ognuno di loro, anche in base al regista con cui si è trovato a collaborare. […] Colui che rimane ha vissuto alla fine del tempo per Dio sa quanto; ha perso il suo smalto ed è probabilmente partito di testa, come evidente quando lo incontriamo. È molto diverso dal Kang freddo come il ghiaccio che non perde tempo per questo film.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Quanto attendete l’uscita di Ant-Man 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!