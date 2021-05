Non manca molto all’inizio della produzione di, il terzo capitolo coneddiretto da Peyton Reed.

Per l’occasione la stessa Evangeline Lilly ha diffuso in rete sul suo profilo Instagram in cui mostra il suo workout in spiaggia in vista delle riprese del cinecomic che si terranno questa estate nel Regno Unito:

Le riprese si svolgeranno in estate nel Regno Unito.

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel “tempo libero” ha diretto due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

FONTE: Evangeline Lilly/Instagram