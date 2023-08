Qualche giorno fa abbiamo appreso che la Warner stava pensando di rimandare le date di uscita di tre pellicole molto attese, Dune 2, Aquaman 2 e Il colore viola, per via dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori attualmente in corso a Hollywood.

Arrivano oggi ulteriori aggiornamenti in proposito, sempre da Variety. In un articolo dedicato a Blue Beetle, infatti, il sito scrive che a dispetto delle voci di corridoio passate, il film con Jason Momoa dovrebbe mantenere l’uscita fissata al 25 dicembre.

Tutte le notizie su Aquaman e il regno perduto sono disponibili nella nostra scheda. Il film sarà al cinema il 25 dicembre.

