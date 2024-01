In un’intervista con CB, John Cena ha spiegato perché ritiene Matthew Vaughn, con cui ha lavorato nell’imminente Argylle (GUARDA IL TRAILER), un grande regista. Ecco le sue parole:

Prima di tutto, è nel suo interesse, perché nessun buon regista ha l’obiettivo di rovinare un film o l’interpretazione di qualcuno. È questo il bello di fare un film. Non si può fare da soli. Proprio come nella WWE, non puoi andare e lavorare da solo. Devi essere bravo quanto le persone che ti stanno accanto. E il compito di un grande regista è quello di tirare fuori il meglio da tutti. E Matthew lo fa a modo suo. L’universo che crea, le parti con cui può giocherellare sono estremamente vivaci e ti portano in questo viaggio meraviglioso. Ma è anche bravissimo a gestire le persone. E questo è anche un tratto di un grande regista, o quello che io credo sia un tratto di un grande regista. Riesce a tirare fuori il meglio dalle persone e molto di questo ha a che fare con la creazione di un ambiente in cui ci si sente a proprio agio e si è disposti a essere vulnerabili. Quindi, tanto di cappello perché questa è una delle sue tante abilità.

Nel cast del film, in arrivo nelle sale italiane il 1° febbraio, ci sono Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Ariana DeBose e Dua Lipa.

Argylle: La trama

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

Cosa ne pensate delle parole di John Cena su Matthew Vaughn? Lasciate un commento!

FONTE: CB

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate