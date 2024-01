C’è molto mistero attorno alla figura di Elly Conway, il personaggio di Bryce Dallas Howard in Argylle, scrittrice dell’omonimo romanzo sia nel film che nella realtà.

I fan si chiedono infatti da mesi chi si nasconda dietro allo pseudonimo Elly Conway e chi sia ad aver scritto il romanzo che ha ispirato il film Argylle.

Vi avevamo già parlato della popolare teoria del web che vedeva Taylor Swift come ghostwriter, ma il regista Matthew Vaughn – parlando con Variety – ha negato questa possibilità, alludendo alla vera figura che si cela dietro i romanzi della spia:

No, non si tratta di Taylor Swift, ma i libri, sapete, non si scrivono da soli. Vorrei fosse così. Vorrei che anche le sceneggiature si scrivessero da sole e che i film si girassero da soli. Ma c’è una Elly Conway, esiste veramente, e la esorto a mostrarsi al pubblico e ad emergere dall’ombra… perché questa storia di Taylor Swift mi ha davvero inquietato! Succederà, prima o poi!