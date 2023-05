L’Hollywood Reporter ha intervistato Arnold Schwarzenegger e con lui ha parlato anche di fallimenti, toccando la parentesi Terminator che con l’ultimo capitolo Destino oscuro non ha avuto un bell’epilogo.

Si può dire che la saga sia chiusa? “La saga no, io sì” ha dichiarato Schwarzenegger. “Ho ricevuto il messaggio forte e chiaro che il mondo vuole voltare pagina con altri temi nel caso di Terminator. Qualcuno deve trovare una grande idea“.

Ha poi aggiunto: “Terminator è stato in gran parte responsabile del mio successo, perciò ci penso sempre con grande affetto. I primi tre film sono stati fantastici. Non ero nel quarto [Salvation] perché ero governatore. Poi i il quinto [Genisys] e il sesto [Destino oscuro] non hanno fatto il loro dovere per quanto mi riguarda. Lo sapevamo fin dall’inizio perché non erano stati scritti bene“.

Con un budget di circa 185 milioni (spese di marketing escluse), Terminator: Destino oscuro ha incassato in tutto il mondo 261 milioni di dollari.

