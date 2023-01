Attacco al potere: Robert Downey Jr. ha scritto un’email a Gerald Butler in cui elogia il film

In un’intervista con Uproxx, Gerald Butler ha rivelato che Robert Downey Jr. è un grande fan di Attacco al potere (LEGGI LA RECENSIONE), tanto da averlo direttamente contattato per condividere il suo apprezzamento.

Nel primo film della saga poi proseguita con altri due capitoli, Butler interpreta un agente dei servizi segreti che combatte i terroristi alla Casa Bianca.

Ecco le sue parole:

Robert Downey Jr. mi ha scritto la più bella email dopo [l’uscita di] Attacco al potere, in cui mi ha detto: “Abbiamo bisogno di più film di questo tipo”. Questi sono i film per cui, quando ero a New York da bambino, la gente urlava allo schermo, lanciava oggetti e diceva: “No!“, applaudiva e esultava… Sono divertenti. Ci sono ragioni per cui sono sopravvissuti. Ci sono ragioni per cui il pubblico viene a vederli. È un ritorno ai film degli anni ’90 in cui si diceva: “Dai, forza!“.

Il terzo film del franchise, ricordiamo, è arrivato in Italia ad agosto 2019. A fronte di un budget di 40 milioni di dollari, la pellicola ne ha incassati in tutto il mondo 133 milioni. Un quarto capitolo è da tempo in sviluppo e recentemente Butler ha fornito un piccolo aggiornamento: qui potete trovare le sue dichiarazioni. A breve vedremo invece l’attore in un altro action movie, Plane, nei panni di pilota che deve proteggere i suoi passeggeri quando il suo aereo precipita in una zona remota delle Filippine governata da milizie antigovernative. Qui il trailer.

Cosa ne pensate dell’elogio di Robert Downey jr. a Attacco al potere? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Uproxx