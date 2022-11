Avatar 2: tra le nuove foto uno sguardo ravvicinato al Colonnello Quaritch

Total Film ci regala uno sguardo inedito ad Avatar: La via dell’acqua, il film di James Cameron in arrivo il mese prossimo nei cinema di tutto il mondo.

Tra le nuove immagini possiamo ammirare anche uno sguardo ravvicinato a Quaritch interpretato ancora una volta da Stephen Lang:

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.