Avatar 2: il supervisore degli effetti visivi racconta i dettagli delle nuove tecnologie utilizzate per il film

In un’intervista con FXGuide, Joe Letteri, supervisore degli effetti visivi di Avatar 2 (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato i retroscena del suo lavoro con la compagnia Wētā FX. Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

Un nuovo sistema per gli effetti visivi di Avatar 2

Il nuovo sistema di animazione facciale utilizzato per Avatar 2 viene chiamato Anatomically Plausible Facial System (APFS) ed è anatomicamente ispirato e incentrato sull’animatore per la modellazione facciale, l’animazione e il re-targeting transfer (il trasferimento dell’animazione da un personaggio a un altro). Questo sostituisce il pluripremiato sistema FACS che Wētā ha utilizzato con costanza dai tempi di Gollum per Il Signore degli Anelli. Dopo aver utilizzato quest’ultimo per Alita, Letteri ha deciso che presentava troppi e importanti problemi: in particolare non è progettato per l’animazione facciale basata sul tempo, né costruito sulla base del parlato, ma piuttosto su espressioni emotive isolate. “Avevamo bisogno di un sistema che permettesse agli artisti di controllare direttamente il comportamento del volto“, spiega Letteri. “Ho iniziato a guardare i muscoli del viso e a capire come sono disposti e collegati tra loro. Mi sono reso conto che, se si tracciano le connessioni, si hanno le basi per uno spazio ad alta densità che può descrivere il volto“.

Il suo team si è allora concentrato sul modo in cui funzionano i muscoli legati all’espressione del viso. “[Ho pensato] al modo in cui i muscoli sono interconnessi, in una sorta di rete che assomiglia molto a una rete neurale“, dice Letteri. “Allora ho pensato: perché non creare una rete neurale che utilizzi direttamente i muscoli come base?”. L’obiettivo è diventato dunque creare qualcosa che offrisse all’animatore un modo unico di rappresentare qualsiasi combinazione di mascella, occhi e muscoli. Il nuovo sistema si basa dunque su 178 curve di fibre muscolari o curve di “deformazione“. Queste possono contrarsi o rilassarsi per fornire espressioni facciali umane granulari ad alta fedeltà, consentendo una serie di controlli ispirati all’anatomia.

Le mandibole e gli occhi

Le mascelle e le labbra ricevono un’attenzione particolare nel nuovo sistema “perché una delle altre cose che ho notato mentre costruivamo il sistema è che il controllo principale dello stato del viso è la mascella“, racconta Letteri. “Soprattutto nel dialogo, la mascella si muove continuamente. È il principale motore dello stato del viso.” La gamma di movimenti della mandibola può essere mappata tracciando una serie di punti fittizi su questa, ottenendo la forma di uno scudo. Questo è noto come Inviluppo di movimento di Posselt o scudo di Posselt. “Lo scudo è integrato in un sistema di vincoli per il conducente stesso“, spiega Letteri. “I muscoli vengono gestiti sopra di esso“. Infatti, quando il team tratta un attore, esegue un ‘adattamento forense’ di un cranio digitale sull’attore. Poi calcolano il raggio di movimento della mascella, quindi eseguono una risoluzione utilizzando le camere stereoscopiche HMC per estrarre le informazioni sulla profondità. “Poi eseguiamo un’analisi delle componenti principali per cercare di ottenere l’adattamento migliore in modo da avere una maglia coerente. Successivamente la mascella e il cranio vengono adattati a tutto questo“.

Allo stesso modo, gli occhi dell’attore sono gestiti con molta attenzione. Il modello degli occhi del sistema corrisponde alla sclera, alla cornea e all’iride dell’attore. La direzione dello sguardo viene regolata in ogni fotogramma ruotando i bulbi oculari in modo che il modello dell’iride si allinei con l’anello limbare e la pupilla, visibili nelle immagini acquisite da ciascuna camera. Gli occhi sono molto difficili da tracciare, a causa della lentezza dell’occhio e della sua rifrazione. Per verificare l’allineamento e tenere conto della luce rifratta dalla cornea, si utilizzano più angolazioni della camera. Anche un piccolo rigonfiamento frontale viene applicato a ogni rotazione per migliorare il realismo degli occhi del personaggio.

Il Deep Shape

In Avatar: La via dell’acqua molti degli attori sono stati ripresi in acqua, ma la maggior parte delle loro animazioni facciali si basava su una ripresa secondaria sulla terraferma, che veniva poi mescolata con quella principale. Durante questa fase, gli attori indossavano un impianto steroscopico, che grazie alla nuova tecnologia non era più pesante di quello originale del primo Avatar.

Grazie alla disposizione stereoscopica fissa delle camere HMC, il team di Wētā ha sviluppato un nuovo potente strumento di visualizzazione chiamato Deep Shape. Le immagini stereoscopiche vengono utilizzate per fornire una ricostruzione 3D in stile nuvola di punti dell’effettiva performance dell’attore, che può essere vista da qualsiasi angolazione. L’immagine è altamente rappresentativa della performance reale. Questa nuova visualizzazione consente all’animatore di avere una camera come testimone virtuale come se si riprendesse a pochi metri dal volto, senza la distorsione grandangolare e lo strano angolo di visione dell’output grezzo di una delle cineprese per il capture. Questa visione 3D ricostruita in profondità consente un modo molto più potente di visualizzare le estensioni delle labbra e della mascella e di giudicare se l’animazione successiva, completamente controllabile e ricostruita, è fedele alla visione grezza.

