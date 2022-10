Avatar 4: il primo atto è stato già girato

Al Busan International Film Festival, come vi abbiamo raccontato, alcuni spettatori hanno potuto assistere in anteprima a 15 minuti di Avatar: La via dell’acqua, da dicembre al cinema, e in tale occasione il produttore Jon Landau ha fatto riferimento ad Avatar 4.

Il produttore ha svelato infatti che il primo atto del quarto film è già stato girato per motivi pratici:

Abbiamo completato in gran parte il primo atto di Avatar 4 e questo è stato necessario per motivi logistici. Abbiamo già progettato il quarto film in gran parte, ma non l’abbiamo ancora girato tutto, solo il primo atto.

Landau non è entrato nel dettaglio, ma è possibile che il primo atto del quarto film sia già stato girato per approfittare del cast più giovane, magari in vista di un salto temporale. Avatar 4 sarà al cinema nel 2026, mentre Avatar 2 il 14 dicembre di quest’anno.

