Visto lo slittamento al 2026 e al 2027, mancano ancora alcuni anni all’inizio delle riprese di Avengers 5 e 6, che come noto saranno intitolati The Kang Dynasty e Secret Wars.

Sembra, però, che i Marvel Studios abbiano già iniziato a registrare i titoli di lavorazione, che come da prassi hanno decisamente poco a che fare con le trame delle pellicole.

The Cosmic Circus riporta in esclusiva che i due titoli di lavorazione saranno Apple Pie 1 e Apple Pie 2.

Ricordiamo che i titoli di lavorazione sono nomi provvisori dati a un prodotto durante il suo sviluppo: si tratta di una precauzioni per prevenire fughe di notizie, ad esempio durante eventuali riprese in esterni, ma anche per tutelare archivi e database.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

