In occasione di una chiacchierata con Happy Sad Confused – interprete di Bucky – è tornato a parlare didefinendolo “molto difficile da girare”.

L’attore ha spiegato di non aver mai girato una scena nella sua carriera senza capirne il contesto:

Devo assolutamente sapere ciò che sto facendo, che è il motivo per cui Avengers: Endgame è stato davvero difficile da girare. Molti di noi non avevano letto la sceneggiatura, soltanto pochi hanno avuto il privilegio e quindi ho pensato: “Caz*o, non ci riesco“.

Insomma, chiaramente c’erano i Russo dietro con cui c’era molta fiducia, ma solitamente ho bisogno di capire che succede.