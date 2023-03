Durante una recente intervista con CB, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness ha parlato della stesura della sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty, lasciando intendere che Namor apparirà nel film.

“Non vedo l’ora di scrivere Namor” ha spiegato Loveness, e durante un’intervista con The Wrap, Tenoch Huerta ha commentato tale possibilità:

In tutta sincerità non lo so, ma lo spero. Lo spero tanto. Dite alla gente di mandare tweet e lettere alla Marvel, perché adorerei apparire nel prossimo film, ma non so davvero.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!