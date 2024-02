In un modo o nell’altro, le 8 nomination ai premi Oscar ricevute da Barbie hanno già fatto la storia (ECCO TUTTI I FILM IN CORSA AGLI OSCAR 2024), eppure il fatto che Margot Robbie e Greta Gerwig non siano state nominate come Miglior attrice e regista ha fatto comunque discutere.

Finora sono state molte le voci del mondo dello spettacolo e della cultura che si sono levate a sostegno delle due, dall’interprete di Ken Ryan Gosling, che è in corsa come migliore attore non protagonista, a Stephen King.

Adesso arriva finalmente la dichiarazione ufficiale della Barbie stereotipo Margot Robbie. L’attrice, che è comunque in corsa per la statuetta per il Miglior film in quanto produttrice del lungometraggio, ha spiegato che non c’è davvero alcuna ragione per sentirsi tristi delle due nomination mancanti:

Non ha senso essere tristi quando si è così fortunati. Ovviamente penso che Greta avrebbe dovuto essere nominata come regista, perché ciò che ha fatto è un’esperienza che capita una volta nella vita, ha realizzato qualcosa di unico. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film. È accaduto qualcosa di più grande di noi. Più grande di questo film, più grande della nostra industria. Sono oltre l’estasiata per le 8 nomination, è davvero incredibile. Tutti i nominati sono persone incredibili, così come la candidatura come Miglior Film. Avevamo intenzione di fare qualcosa che cambiasse la cultura e la influenzasse, che avesse un impatto sulle persone. Ha già fatto tutto questo e anche di più, molto più di quanto avessimo mai sognato. E questa è sul serio la più grande ricompensa che potrebbe derivare da tutto questo.

Poi aggiunge:

Le reazioni delle persone al film sono state la ricompensa più grande e soddisfacente di tutta questa esperienza. Che si tratti di vedere cosa scrivono le persone online o anche solo di vedere quanto rosa posso vedere in questa stanza ora… Non mi è mai capitato di far parte di qualcosa del genere. Non a questi livelli. Ho lavorato con film basati sui fumetti e che hanno suscitato reazioni importanti, ma questa volta è diverso. Continua ancora a sembrare molto diverso. E non posso pensare a un momento analogo in cui un film abbia avuto questo genere di effetto sulla cultura. Ed è incredibile essere lì, nel cuore della tempesta.

