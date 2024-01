La mancata nomination di Margot Robbie e Greta Gerwig rispettivamente come migliore attrice protagonista e migliore regista per Barbie alla 96 esima edizione degli Oscar ha scatenato un putiferio. Il film ha infatti ricevuto otto candidature, ma i fan del blockbuster (che ha registrato il maggiore incasso globale del 2023 con 1.4 miliardi di dollari) non hanno preso bene le due nomination mancate.

In tutto questo Ryan Gosling, candidato come migliore attore non protagonista, si è inserito nella polemica scagliandosi contro i colleghi dell’Academy, condividendo un messaggio che vi traduciamo:

Sono estremamente onorato di essere stato nominato dai miei colleghi tra artisti così importanti in un anno con così tanti grandi film. E non avrei mai pensato che sarei arrivato a dirlo, ma sono davvero onorato e orgoglioso che questo sia successo perché ho interpretato una bambola di plastica di nome Ken. Ma non c’è Ken senza Barbie, e non c’è film di Barie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone che sono state maggiormente responsabili di questo film celebrato in tutto il mondo e che è passato alla storia. Senza il loro talento, il loro coraggio e il loro genio non sarebbe stato possibile fare il film per il quale stiamo ricevendo questi riconoscimenti. Dire che sono deluso dalla loro mancata nomination nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo. Contro ogni aspettativa, e con nient’altro che un paio di bambole prive di anima, di vestiti e fortunatamente di genitali, ci hanno fatto ridere, ci hanno fatto piangere, sono entrate nella cultura e nella storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto assieme agli altri candidati. Detto questo, sono davvero felice per America Ferrera e gli altri incredibili artisti che hanno contribuito a fare questo incredibile film.

Anche Ferrera, intervistata da Variety, si è detta delusa dalla decisione dell’Academy:

Greta ha fatto praticamente tutto quello che un regista dovrebbe fare per meritarselo. Crearequesto mondo, rendere qualcosa che aveva poco valore per la maggior parte delle persone e renderlo un fenomeno globale. È una delusione non vederla in quella lista. […] E quello che Margot ha ottenuto come attrice è davvero incredibile.

Ricordiamo, comunque, che Robbie e Gerwig sono comunque candidate all’Oscar: Robbie come produttrice del film nella categoria miglior film, Gerwig come co-sceneggiatrice nella categoria miglior sceneggiatura non originale.

È stato comunque un anno record per le candidate registe: per la prima volta nella storia, infatti, ben tre film diretti da una donna sono nella rosa dei 10 candidati all’Oscar come miglior film.

Fonte: Variety

