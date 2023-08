Un viaggio alla scoperta di sé, il mondo reale, due giocattoli per protagonisti, la stessa casa di produzione alle spalle e soprattutto Will Ferrell: i punti in comune tra Barbie e The Lego Movie hanno indotto i fan a immaginare un universo condiviso per i due film di grande successo.

La teoria, come potete vedere, è stata approvata dal regista di The Lego Movie Chris Miller che su Twitter ha pubblicato due immagini di Will Ferrell assieme alla didascalia “universo condiviso”.

Ecco il post:

Barbie è nei cinema italiani dal 20 luglio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate