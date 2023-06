Al momento, per Barbie e Oppenheimer, non si parla ancora di cifre (che, come da prassi, verranno fornite tre settimane prima dell’arrivo dei due film nelle sale statunitensi), ma si comincia già a parlare dei risultati che la pellicola della Warner e quella della Universal potranno ottenere nel fine settimana d’apertura.

L’Hollywood Reporter segnala che, in maniera quasi sorprendente considerato il lungo e tortuoso cammino produttivo del film di Barbie, che pareva destinato a languire per sempre nel ben noto development hell, potrebbe essere proprio l’opera interpretata e prodotta da Margot Robbie ad avere la meglio su Oppenheimer di Christopher Nolan. A quanto pare l’enorme popolarità che, nel corso del tempo, il toy-movie ha acquisito anche sui social, dove da mesi viene accostato al kolossal di Nolan con meme di ogni tipo (ricordiamo che negli Stati Uniti e in altri mercati – non in Italia – le due pellicole usciranno nello stesso giorno o fine settimana), possa finire per favorire il progetto finanziato dalla Warner.

Chiaramente, oltre a ribadire che per quanto interessante l’informazione data dall’Hollywood Reporter è ancora molto preliminare e che per avere stime più attendibili e circostanziate dovremo attendere ancora un paio di settimane, bisogna anche sottolineare come i due film potrebbero finire per avere una corsa molto differente al botteghino. Barbie sarà una classica pellicola PG-13 che, con tutta probabilità, potrebbe risultare per essere maggiormente frontloaded rispetto a Oppenheimer che, fra l’altro, sarà la prima opera di Christopher Nolan vietata ai minori negli ultimi 20 anni (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il film con Cillian Murphy nei panni del noto fisico potrà puntare su delle gambe più lunghe anche grazie alla lunga tenitura nel circuito IMAX (cosa, questa, che ha fatto indispettire non poco Tom Cruise in vista dell’uscita di Mission: Impossible 7).

Torneremo a parlarne a tempo debito.

