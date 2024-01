Nel 2022, The Batman e Gli spiriti dell’isola hanno reso Barry Keoghan una star di livello mondiale associata a personaggi molto stravaganti. Il successo recente di Saltburn l’ha ora aiutato a staccarsi da questa etichetta e l’attore ne è molto grato.

Ecco le sue parole in un’intervista con GQ:

È bello. È bello non essere guardato solo come il ragazzo dall’aspetto strano, il singolare ragazzino/bambino strambo, il bambino-uomo strambo, o come lo si voglia chiamare. È bello vedere che la gente ti guarda in quel modo. Sarò onesto. È bello. E ora sono semplicemente un uomo. Freak-Man. Man-Freak.