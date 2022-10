Black Adam: su Rottentomatoes il punteggio del pubblico doppia quello della critica

Black Adam è finalmente arrivato nei cinema di quasi tutto il mondo scatenando un certo “attrito” fra il pubblico e la stampa. Dopo il termine dell’embargo sulle recensioni del cinecomic con The Rock vi abbiamo proposto l’abituale rassegna con gli estratti dalle critiche effettuate dalle più importanti testate internazionali segnalando anche la percentuale – provvisoria – di recensioni positive indicata da Rottentomatoes. Come potete constatare nell’articolo che trovate linkato fra qualche riga, nel momento in cui abbiamo scritto l’approfondimento, Black Adam aveva il 55% di recensioni positive su un totale di 62 pezzi presi in esame (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Una cosa, questa, che aveva scatenato l’inevitabile dibattito su Twitter.

Ora la situazione è “precipitata” ulteriormente. La percentuale si recensioni positive del kolossal DC Comics è scesa al 42% su un totale di 201 recensioni esaminate.

Con l’uscita nei cinema di Black Adam però, gli utenti registrati su Rottentomatoes hanno però potuto cominciare ad esprimere il loro apprezzamento verso la pellicola interpretata da Dwayne Johnson. Come potete vedere dallo screenshot qua sotto, il pubblico pagante sembra essere decisamente ben disposto verso il blockbuster:

Vale la pena notare che, in ogni caso, si tratta di metriche differenti. Quella della critica è una percentuale delle recensioni ritenute positive dal totale preso in esame, quella del pubblico rappresenta proprio una media dei voti dati al film dall’utenza registrata al sito.

