Black Adam vs Superman sarà più di una semplice sfida una tantum, secondo il socio di The Rock

È ormai assodato che Black Adam, l’antieroe della DC Comics interpretato da The Rock sul grande schermo, e Superman si scontreranno. Dopo le tante dichiarazioni sibilline rilasciate dai diretti interessati nel corso degli anni, nella nuova pellicola Warner Henry Cavill torna nei panni dell’Uomo d’Acciaio grazie alla volontà di ferro di Dwayne Johnson che, per sei anni, ha lottato per riuscire ad averla vinta contro una dirigenza della DC Films che, con la recente uscita di scena di Walter Hamada, si appresta ad essere rivoluzionata.

Durante il junket di Black Adam, il socio in affari di The Rock ha spiegato che quella fra i due supereroi sarà più di una battaglia “una tantum”. Hiram Garcia si è così espresso:

Non si è mai trattato di un singolo incontro, di una singola lotta. C’è molto più di questo. La nostra intenzione è realmente quella di dare forma a uno storytelling sul lungo periodo che spiega come questi due personaggi esistano nello stesso universo e abbiano spesso a che fare l’uno con l’altro, a prescindere dallo stare dalla stessa parte o meno. A un certo punto si scontreranno, ma non si tratta di una situazione una tantum. Non è mai stato quello il nostro scopo. Anche perché non regalerebbe nessuna soddisfazione ai fan. I fan vogliono assistere a un viaggio fra Black Adam e Superman visto che, appunto, esistono nel medesimo universo.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, "Black Adam", in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022.

