Black Panther 2: Angela Bassett racconta le principali sfide affrontate nella realizzazione del film

Per la sua interpretazione della regina Ramonda in Black Panther 2 (LEGGI LA RECENSIONE), Angela Bassett ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista, la prima candidatura per un film Marvel in questa categoria.

In un’intervista con Deadline, l’attrice ha parlato diffusamente del suo lavoro per il film, a partire da cosa per lei e i suoi colleghi abbia significato affrontare sullo schermo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman [interprete di T’Challa]. Ecco le sue parole:

Penso che sia stata una maniera terapeutica per dirgli addio. Molti di noi erano in luoghi diversi e non hanno potuto riunirsi [quando Boseman è morto]. Avevamo costruito una famiglia e lui ci aveva guidato in modo così sapiente e meraviglioso nel primo Black Panther. È stato davvero molto commovente per ognuno di noi riunirci come famiglia e poter raccontare questa storia, rendergli omaggio e onorarlo a modo nostro, nel modo in cui possiamo farlo come attori e registi. È stato bellissimo. La calma e la pace ci hanno avvolto. Tutti noi volevamo dare il massimo della nostra devozione per lui nella realizzazione di questo film.

Parlando poi delle sfide a livello fisico delle riprese del film, Bassett si concentra in particolare sulle scene subacquee:

[L’acqua] era profonda, ma almeno era tiepida. È una cosa che si apprezza [ride]. Hanno mantenuto una temperatura piacevole e tiepida da bagno. Ma era profonda e sarebbe stata un po’ scoraggiante e spaventoso se non avessimo avuto l’istruzione per l’apnea per imparare a trattenere il respiro per tutto il tempo che la ripresa comporta e le lezioni di nuoto. Lo apprezzo molto perché non era il mio forte. Non entravo in acqua da moltissimo tempo, da quando ero, non so, in terza elementare o giù di lì. Riuscivo a nuotare a cagnolino.

Al di là di quello fisico, l’aspetto più complicato nella realizzazione di Black Panther per l’attrice è stato:

Creare, disegnare, recitare e stare insieme in questo mondo, questo mondo di Wakanda… È una comprensione che va oltre le parole del sottotesto della sceneggiatura. Questo lo affido a Ryan Coogler [regista del film] e al suo modo di portarci tutti, letteralmente, sulla stessa lunghezza d’onda di qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Metterci sulla stessa lunghezza d’onda dal punto di vista emotivo, spirituale e fisico, credo sia piuttosto difficile.

Nel corso del film, Ramonda muore, ma per la sua interprete rimane la possibilità che il suo personaggio possa in qualche modo tornare, magari in un altro universo. “Con l’impossibile che siamo riusciti a creare con Wakanda Forever, penso che tutto sia possibile“, le sue parole.

