La sfida maggiore che i, la registae il tutto team creativo di Black Widow hanno dovuto affrontare è stata sicuramente quella di dare forma a un film dedicato a un personaggio che tutti noi abbiamo visto morire in Avengers: Endgame e che, nonostante questo, doveva essere essere percepito come rilevante dal pubblico.

La regista ne ha discusso con ComicBook al quale ha spiegato:

Kevin Feige ne ha parlato fin dal principio. Ne abbiamo parlato anche se sapevamo quello che poi le sarebbe accaduto in Avengers: Endgame: dovevamo comunque avvertire la sensazione che fosse in pericolo e, in riferimento allo scontro con Taskmaster sul ponte, volevamo che fosse davvero cruento. Ho continuato a pensare alle donne che vengono aggredite per strada e, per questo, abbiamo reso quel segmento particolarmente crudo, in modo tale che le persone potessero in una qualche maniera relazionarcisi. Non era il classico scontro fra supereroi. Era Natasha che lottava per la sua stessa vita che è un po’ lo spirito che attraversa tutto il film.