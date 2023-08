Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Durante un’intervista con Comicbook, Angel Manuel Soto ha parlato della scena dei titoli di coda di Blue Beetle, il cinecomic DC ora nei cinema italiani.

“Ted Kord è vivo!” ha confermato il regista. “Ted Kord è in tutto il film senza esserci, visto che Jenny Kord è in conflitto per i suoi sentimenti sul padre scomparso“.

Ha poi aggiunto, parlando del futuro: “Volevamo dare una certa chiusura al suo personaggio. Quella chiusura corrisponde però a molte aperte, l’unica risposta che abbiamo è che Ted Kord non è morto, è solo scomparso. Non sappiamo cosa stia facendo o perché abbia inviato quel messaggio, sappiamo che apparirà da qualche parte in futuro, che sia da solo o con Booster Gold. Tutto è aperto“.

Trovate tutte le informazioni su Blue Beetle nella nostra scheda. Il film è ora nei cinema italiani.

