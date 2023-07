Si fermano le riprese anche di Apex, il film targato AppleTV+ sulla Formula 1 che vede come protagonista Brad Pitt ed è diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

Stando al Sun, sarebbe stato Brad Pitt a fermare la produzione a Budapest per mostrare solidarietà nei confronti degli attori in sciopero.

Lo sciopero è stato poi al centro di un post su Instagram di Will Smith che lo ha definito un momento storico.

“È un momento storico per la nostra professione. Dopo 33 anni da attore ci sono ancora dei giorni in cui mi sento quel ragazzino di Philly che ha i giorni contati, anche se so di esser stato straordinariamente fortunato e di aver sempre potuto lavorare costantemente” ha spiegato l’attore, invitato a un corso di recitazione dove ha incontrato un “gruppo di talenti della nuova generazione”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate