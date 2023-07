Sono iniziate ufficialmente da qualche giorno le riprese del film targato AppleTV+ sulla Formula 1 che vede come protagonista Brad Pitt ed è diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick. La star è stato avvistata sulla pista del Gran Premio di Gran Bretagna, svoltosi lo scorso weekend, e per l’occasione ha concesso un’intervista a Sky Sports F1, dove ha svelato nuovi dettagli sulla trama della pellicola. Ecco le sue parole:

Interpreto un tizio che ha corso negli anni ’90 e che, dopo aver subito un terribile incidente, scompare, per dedicarsi ad altre discipline. Il suo amico, interpretato da Javier Bardem, proprietario del team, lo contatta. Sono ultimi in griglia [di partenza], non hanno fatto punti. Ma hanno un giovane fenomeno, interpretato da Damson Idris, e mi portano con loro come una sorta di ultimo disperato tentativo.

Il regista aveva rivelato come il suo obiettivo con questo film fosse regalare allo spettatore un’esperienza “realistica” simile a quella di Top Gun: Maverick (qui le sue parole). Approccio confermato “sul campo” dallo stesso Pitt:

Non si è mai vista la velocità, non si è mai vista una forza G come questa, il girato è davvero emozionante. Non ero nervoso quando sono sceso in pista oggi. I ragazzi mi hanno preparato molto bene. In un paio di curve si vedevano le tribune, ma ero concentrato sul tracciato. Ho potuto apprezzare l’esperienza di guida quando ero in rettilineo. Dovrebbe essere il più autentico possibile. Lewis [Hamilton, celebre pilota di Formula 1] vuole che rispettiamo lo sport, che lo mostriamo per quello che è. Da persona comune, non avevo idea di cosa significasse essere un pilota. Ho molto rispetto per l’aggressività e la destrezza.

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

"We've got to get you a cameo!" 😅 Brad Pitt reveals all about APXGP with Martin Brundle 🤩 pic.twitter.com/DjokRTIuLt — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2023

Vi ricordiamo che la pellicola segnerà una “rimpatriata” per il regista visto che tornerà a collaborare con lo sceneggiatore Ehren Kruger e i produttori di Top Gun: Maverick Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films. Pitt e Kosinski avevano già provato a realizzare un film sulle auto da corsa intitolato Go Like Hell, in cui l’attore avrebbe interpretato Carroll Shelby. La storia di Shelby è stata poi raccontata in Le Mans ’66 – La grande sfida, con Matt Damon nei panni Shelby e Christian Bale in quelli di Ken Miles.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film sulla Formula 1 con Brad Pitt? Lasciate un commento!

FONTE: Twitter

Classifiche consigliate