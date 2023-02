Brendan Fraser racconta le conseguenze fisiche e mentali delle sue interpretazioni più celebri

Brendan Fraser è diventato famoso soprattutto grazie alle sue interpretazioni molto “muscolari” in film come La Mummia e George Re della Giungla…?.

Queste gli hanno chiesto uno sforzo non da poco a livello fisico e mentale, che ha avuto le sue conseguenze. In un’intervista con The Telegraph, l’attore ha infatti raccontato: “Ero un po’ malconcio a causa degli anni passati a fare le mie acrobazie e avevo bisogno di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e alle articolazioni“. Si è così sottoposto a una serie di operazioni, tra cui una parziale sostituzione del ginocchio, per mettere a posto il suo corpo. “Questo mi ha spossato. Sapevo che sarei migliorato, ma ci è voluto molto tempo”, aggiunge.

Negli scorsi mesi, Fraser aveva rivelato come aveva quasi rischiato di morire soffocato sul set del primo La Mummia (qui tutti i dettagli); ecco invece a cosa doveva sottoporsi durante le riprese del terzo capitolo della saga, avvenute in Cina nel 2007. Ogni mattina si svegliava e si preparava “come un gladiatore con nastro adesivo per i muscoli e impacchi di ghiaccio, indossando un esoscheletro simile a quello di un Transformer solo per affrontare la scena“. L’attore poi riflette su come, in quelle occasioni,“c’era disprezzo verso me stesso. Penso che a un certo livello sentivo di meritarmi [un pestaggio] e volevo essere quello che riceveva il primo pugno“.

Vi ricordiamo che Fraser ha recentemente ricevuto una nomination agli Oscar come miglior attore protagonista per The Whale, dove interpreta un professore d’inglese che soffre di grave obesità (LEGGI LA RECENSIONE). Il film diretto da Darren Aronofsky arriverà nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio: trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: The Telegraph