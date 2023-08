Buone notizie per il Festival di Venezia: il sindacato SAG-AFTRA ha siglato un contratto ad interim con la casa di distribuzione NEON per permettere al cast di Ferrari di promuovere il film di Michael Mann nonostante lo sciopero.

La vertenza, infatti, impedisce a tutti e 160 mila i membri del sindacato di partecipare alla promozione dei film a cui hanno lavorato, inclusa la partecipazione a festival come quello di Venezia. Ma il sindacato fa delle eccezioni, siglando degli accordi temporanei con le case di produzione e distribuzione che non appartengono ai principali studios di Hollywood (che fanno parte dell’associazione AMPTP contro cui è in atto lo sciopero). Lo scopo è quello di aumentare la pressione verso gli studios dando dei vantaggi competitivi alle compagnie che non appartengono all’AMPTP e che mostrano di essere disposte ad accettare le richieste dei sindacati (ben sapendo che comunque l’accordo ad interim verrà sostituito dal contratto collettivo).

A questo punto il cast stellare di Ferrari (parliamo di star del calibro di Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell e Gabriel Leone) dovrebbe riuscire a partecipare senza troppe difficoltà alle attività al Festival di Venezia, dove si terrà la premiere mondiale, e alla serata di chiusura del New York Film Festival.

Ferrari si aggiunge a una piccola, ma crescente, lista di film con attori appartenenti al sindacato SAG-AFTRA che hanno ottenuto il via libera a partecipare a Venezia: in tale lista sono presenti anche DogMan di Luc Besson e The Unknown Country di Lily Gladstone.

