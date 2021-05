LEGGI ANCHE – Cenerentola: il film con Camila Cabello arriverà direttamente su Amazon Prime Video

Abbiamo appreso proprio di recente che il musical ditargato Sony Pictures con protagonistaapproderà direttamente su Amazon Prime Video in una data ancora indefinita.

E per questo motivo Amazon ha voluto pubblicare in rete le prime due immagini del progetto in cui possiamo vedere Cenerentola (Camila Cabello) e il Principe Albert (Nicholas Galitzine).

Potete vedere le immagini qua sotto:

cenerentola

Cenerentola



Il film salterà l’uscita in sala per essere distribuito direttamente in streaming su Amazon Prime Video in una data ancora non definita (inizialmente sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane prima a febbraio poi a luglio 2021).

La protagonista del lungometraggio sarà, come sappiamo, la cantautrice Camila Cabello, mentre Billy Porter sarà la fata madrina. Pierce Brosnan interpreterà il padre del principe Robert che avrà il volto Nicholas Galitzine. Accanto a lui Idina Menzel nei panni di Evelyn, la matrigna cattiva.

Kay Cannon (Giù le mani dalle nostre figlie) siederà invece in cabina di regia del progetto che si pone come rivisitazione moderna della classica fiaba che tutti noi conosciamo.

James Corden (collegato al film per averlo ideato) figurerà come produttore insieme a Leo Pearlman attraverso la Fulwell 73. Si tratterà di un musical che sarebbe dovuto arrivare nei cinema inizialmente il 5 febbraio 2021. Le riprese del progetto musicale erano iniziate a febbraio nel Regno Unito, più precisamente nei Pinewood Studios, e si sono concluse a fine settembre.

L’ultima trasposizione di Cenerentola vista sul grande schermo è quella live-action targata Disney del 2015 diretta da Kenneth Branagh con protagoniste Lily James e Cate Blanchett.

Cosa ne pensate di queste prime immagini del film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com