Christian Bale è stato Batman per ben tre volte nell’acclamata Trilogia del Cavaliere Oscuro realizzata da Christopher Nolan e in questi giorni è di nuovo nei cinema con un cinecomic, Thor: Love and Thunder, in cui veste i panni del villain Gorr.

I tre Batman di Nolan sono unanimemente riconosciuti come degli ottimi film, eppure, come rivela proprio Christian Bale, furono molte le persone a deriderlo quando rese noto di aver accettato d’interpretare una nuova versione dell’Uomo Pipistrello dalle sfumature più serie di quelle precedenti.

Dicevo alle persone che avremmo rifatto Batman, prendendolo molto seriamente. Ci sono state tonnellate di persone che mi hanno riso in faccia dicendo “Non funzionerà mai”. Per questo, è stato splendido far parte di una Trilogia che ha dimostrato che quelle persone si sbagliavano. Non sono certo del fatto che siano stati questi film a innescare il Marvel Cinematic Universe, ma di sicuro ha aiutato.

I tre film di Batman con Christian Bale sono usciti, rispettivamente, nel 2005, nel 2008 e nel 2012. A marzo abbiamo assistito all’arrivo nei cinema di una nuova iterazione della popolare icona della DC Comics con The Batman (LEGGI LA RECENSIONE), il film di Matt Reeves con Robert Pattinson. Bale ha ammesso, durante gli incontri stampa di Thor: Love and Thunder, che non ha ancora visto questo film.

Fonte: The Washington Post