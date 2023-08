Un tempo la Cina era una tappa fissa nei tour promozionali dei grandi blockbuster di Hollywood alla luce del grandissimo apporto agli incassi delle grandi major.

La pandemia ha interrotto questa tradizione ed è stata accompagnata da una particolare chiusura ai mercati esteri da parte della Cina, dove i film americani non ottengono più lo stesso successo del passato.

Con Oppenheimer, però, Christopher Nolan ha ridato linfa ai rapporti raffreddati presentando Oppenheimer prima nel cinema IMAX degli Universal Studios di Pechino, e poi a Shangai per un incontro con i fan dopo una proiezione del film.

Va detto che Ben Wheatley era già stato in Cina di recente per presentare Shark 2 – L’abisso, ma si trattava di una co-produzione cinese e in ogni caso Nolan gode di una fama più elevata. Lo dimostrano i numerosi video apparsi sui social (in particolare su Weibo) dove il regista inglese è stato assalito dai fan e ricoperto di ovazioni.

Il Gobal Times ha commentato l’arrivo di Christopher Nolan come “da cardiopalma…visto che è diventato la prima figura di spicco di Hollywood a visitare il più grande mercato estero, la Cina, dopo la pandemia“.

Oppenheimer arriverà in Cina domani 30 agosto, ecco alcune foto del regista:

Christopher Nolan signed autographs for fans during the "Oppenheimer" China premiere. pic.twitter.com/GBdaSbp1BU — C-entRoyals (@centroyals) August 22, 2023

Christopher Nolan and his son Magnus in Beijing to promote Oppenheimer's China release. pic.twitter.com/ZtocnDEc4s — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) August 25, 2023

