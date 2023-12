Nel corso degli incontri con la stampa fatti per presentare l’edizione home video di Oppenheimer, Christopher Nolan è tornato a parlare d’Intelligenza Artificiale applicata al mondo del cinema, uno dei tempi, e dei timori, che sono stati alla base dei recenti scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Parlandone con Screen Rant, Christopher Nolan ha nuovamente effettuato un parallelo fra l’IA e lo sviluppo della bomba atomica raccontato nel suo film biografico, una considerazione che già mesi fa aveva etichettato come un “momento Oppenheimer” (ECCO I DETTAGLI):

Credo che al momento tutto questo sia un po’ troppo speculativo. Penso che sia parte del problema. Una delle difficoltà nelle trattative sindacali di quest’estate è stata la difficoltà nel guardare avanti nel futuro. E credo che, in un certo senso, una delle cose interessanti nella storia di Oppenheimer, nel contesto della minaccia nucleare, è che non era che queste menti brillanti non potessero prevedere le conseguenze. È solo che non avevano scelta o sentivano di non averla.

E questo rende il dilemma interessante, penso, per quanto riguarda le nuove tecnologie di ogni tipo, con l’IA come esempio evidente di qualcosa che stiamo esaminando in questo preciso momento storico. In un certo senso, è molto difficile valutare tutte le possibilità e pianificare di conseguenza. Per certi versi, alcune di queste cose devono iniziare a succedere realmente per sapere come rispondere in modo adeguato.

Ma sono ottimista. Certamente nell’industria cinematografica c’è una tensione particolare tra le persone che non vogliono che queste tecnologie sfruttino le persone, ma allo stesso tempo vogliono la libertà di poter cercare di creare con questi strumenti. E penso che parte del problema, con l’intera questione, sia che l’IA è al momento forse troppo generica per tutte le diverse innovazioni tecniche che rientrano in questa categoria, ma sicuramente vedremo ancora una volta una tecnologia trasformativa incorporata nella nostra industria.