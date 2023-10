Screenrant ha intervistato Lindsey Anderson Beer a proposito di Cimitero vivente: Le origini, il film che arriverà ill 7 ottobre solo su Paramount+.

La regista ha spiegato che il film sarà più un prequel del libro di Stephen King che del film:

Questo progetto è nato come un prequel del film del 2019, Jeff Buhler ha scritto la stesura originale, e ovviamente sono coinvolti i produttori del film del 2019. Quando sono arrivata a bordo del progetto non ho pensato a un prequel di qualche film, ma a un prequel del libro, che ho riletto costantemente. Volevo rendere omaggio al libro sia in termini di tono che di temi. Uno di questi ovviamente è: “Cosa faresti per trascorrere un giorno in più con la persona che ami e cosa faresti per proteggere i tuoi cari?”. […] E poi, molta gente non lo sa, non se lo ricorda o non ha letto il libro, conoscono meglio i film, ma c’è un monologo interiore da parte di Lewis che si apre a un certo umorismo nero e a una certa leggerezza a volte. Ho voluto omaggiare questo aspetto nel film rendendolo cupo, spaventoso, ma anche leggero in alcuni momenti e sottolineando il legame che si crea tra amici.