Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Come noto, l’head writer di Loki, la nuova serie TV Marvel Studios arrivata su Disney+, è anche sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la pellicola diretta da Sam Raimi in cui ritroveremo Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone Supremo della Casa delle Idee.

Se avete visto la prima puntata di Loki, avrete sicuramente notato che Miss Minutes, nel video illustrativo della Time Variance Authority, utilizza termini non propriamente casuali come “madness” ed eventi “nexus”. Se il primo fa direttamente riferimento al titolo del secondo Doctor Strange, l’altro richiama lo spot dell’antidepressivo visto nella settima puntata di WandaVision (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE). E sappiamo molto bene che Wanda, ormai diventata Scarlet Witch, sarà co-protagonista del film di Sam Raimi.

Proprio per questa ragione, durante gli eventi stampa di Loki, Michael Waldron si è prevedibilmente ritrovato a rispondere a delle domande sui collegamenti vari ed eventuali fra la serie TV e Doctor Strange 2. The Direct gli ha ad esempio chiesto se lo Stregone – sia esso inteso come Strange o l’Antico – sia a conoscenza del fatto che la TVA esista. Ecco la sua risposta:

Non lo sappiamo davvero. Sarebbe interessante se lo sapessero. Penso che quello che vediamo alla TVA abbia a che fare col fatto che, lì dove la gente di Kamar-Taj ha a che fare con questioni magiche, per quell’apparato sono solo scartoffie da ufficio. È tutta burocrazia. E sembra tutto un po’ più basato sulla scienza.

Poi, sui collegamento fra Loki e Doctor Strange 2, dalle pagine di ComicBook aggiunge:

Penso che tutti ne avranno un’idea più chiara più in qua. Posso solo dire che, fin dall’inizio, il nostro obbiettivo e scopo è stato quello di raccontare una storia completa ed emozionante in grado di reggersi sulle proprie gambe e, alla fine, vedere quale coperchio fa saltare. Dal primo giorno, il nostro motto è stato “Questa serie deve essere vitale come un film”. Non abbiamo avuto dei limiti alla nostra immaginazione, a quello che potevamo o meno fare perché doveva andare su Disney+. Per quel che ci riguarda, stavamo raccontando il nuovo e più importante capitolo dell’UCM. E questo significava anche metterci le Gemme dell’Infinito.

Gemme dell’Infinito che, però, presso la TVA non hanno particolare potere…

