Sono partite già diversi giorni le riprese di, il film per cui Michael B. Jordan non sarà solo il protagonista, ma anche il regista della pellicola.

Dopo aver visto l’attore in giro per Atlanta, oggi possiamo ammirarlo in uno scatto rubato dal set in cui lo rivediamo di nuovo sul ring.

“Sono così fiera che Michael B. diriga Creed 3” ha scritto Tessa Thompson nella sua storia Instagram. L’attrice, ricordiamo, nel film tornerà a interpretare Bianca.

Come noto, non ritroveremo Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa visto che l’attore aveva ammesso di aver chiuso il suo viaggio con il secondo film.

Creed 3 arriverà nei cinema americani nel week-end del Ringraziamento del 2022.

Quanto attendete questo nuovo capitolo della saga spin-off di Rocky? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte