Durante un’intervista con Collider, Daisy Ridley ha ammesso di aver adorato e particolarmente apprezzato l’emozione dei fan alla Star Wars Celebration dopo l’annuncio di un nuovo film con Rey Skywalker.

Il solo pensiero ha commosso l’attrice, come potete leggere qui di seguito:

Quando abbiamo fatto l’annuncio l’anno scorso eravamo tutti così commossi. Naturalmente mi sento sempre fortunata di far parte di Star Wars, ma è stato meraviglioso ricordarsi cosa provano le persone per Rey. È splendido far parte di qualcosa che la gente ama ed è bellissimo interpretare un personaggio che… mi commuovo solo a pensarci.