Durante una recente intervista per il podcast di Happy, Sad, Confused, Daisy Ridley è tornata a parlare di Star Wars: L’ascesa di Skywalker e nello specifico delle reazioni dei fan.

“Sono ancora turbata” ha ammesso l’attrice. “Non è bello quando le persone credono che tu non abbia reso giustizia a ciò di cui sono appassionate”.

Ha poi sottolineato che anche Gli ultimi Jedi è stato un film divisivo, esattamente come l’ultimo film, ma che le reazioni non hanno cambiato quello che lei ha provato con quell’esperienza.

L’attrice ha poi parlato di un momento che ha diviso il pubblico, ovvero il bacio tra Rey e Kylo Ren, proprio prima che questi muoia.

“Credo che fossimo tutti d’accordo… era giusto” ha commentato. “La cosa interessante, ripeto, è l’intenzione. In quel momento la mia sensazione era che si trattasse di un addio, che ce lo fossimo guadagnato. Puoi definire un bacio in mille modi, ma era un bacio d’addio. Quella scena è stata così toccante, per me è stata anche un addio al mio lavoro. Adam doveva andarsene, perciò si è alzato dalla scena, che era stata così intensa e ha detto: ‘Ciao a tutti, vado a New York‘.

L’attrice ha inoltre spiegato di aver dovuto girare un’inquadratura in più durante le riprese aggiuntive (immagine qui in alto):

In realtà abbiamo dovuto girare un’inquadratura che mancava, perciò il mio ultimissimo giorno – credo che nessuno lo sappia – ho dovuto girare una scena in cui ero seduta e guardavo la cinepresa che si allontanava, era come se stessi guardando lui [Kylo Ren]. Alla fine J.J. mi ha chiesto se stessi bene e improvvisamente sono scoppiata a piangere.

