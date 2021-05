Una settimana fa, riportavamo un interessante aggiornamento di casting surelativo all’ingresso di nel cast della pellicola di Rian Johnson . L’unico membro del team d’attori del primo capitolo che ritroveremo in Knives Out 2 saràche ha già recitato insieme a Dave Bautista in, il Bond movie del 2015 diretto da Sam Mendes, in cui l’ex wrestler ha vestito i panni del killer Mr Hinx. Per i due sarà una vera e propria reunion.

Reunion che è stata salutata con gioia da Dave Bautista in un’intervista con l’Hollywood Reporter (via ScreenRant) in cui ha spiegato, fra l’altro, che quella di Spectre è stata un’esperienza lavorativa decisamente stressante:

Sì, sono emozionato al pensiero di lavorare di nuovo con Daniel. E sono anche emozionato al pensiero di trovarmi in un contesto decisamente meno stressante perché lavorare a un film di James Bond è duro. E stressante. Giornate lunghissime, un incubo logistico. Ti sposti di continuo da una nazione all’altra in quello che è un processo lungo e lento. Ho lavorato a Spectre per quasi un anno. Il mio ruolo non era molto grande, ma sono stato coinvolto nella lavorazione per otto mesi. Un processo lunghissimo.

Il 21 maggio Dave Bautista sarà su Netflix con Army of the Dead, il nuovo film diretto da Zack Snyder. Poi interpreterà il fratello del personaggio di Jason Momoa nella prossima stagione di See su Apple TV+. Sarà poi Drax in Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Volume 3 dei Marvel Studios.

Netflix ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Cena con delitto.

Cosa ne pensate delle parole della star sulla lavorazione di Spectre? Ditecelo nei commenti!