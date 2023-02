DC Studios, James Gunn e Peter Safran sul regista di Flash Andy Muschietti: “Farà altre cose per noi”

The Flash

Anche se non sono stati fatti esplicitamente i nomi dei registi che contribuiranno a plasmare il percorso inaugurale dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran qualcosa comincia già a trapelare. È notizia recentissima, ad esempio, quella che vede James Mangold (Logan – The Wolverine, Indiana Jones 5) vicinissimo ad assumere la regia del film di Swamp Thing (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Poi in realtà, anche senza specificare a cosa lavorerà in futuro, Gunn e Safran, nell’incontro stampa avvenuto a margine del reveal delle prime produzioni cinetelevisive dei DC Studios, hanno specificato che il regista di The Flash, Andy Muschietti, continuerà a collaborare con lo studio.

Da una parte Safran spiega che i movimenti del DC Universe che verranno innescati da The Flash sarebbero avvenuti a prescindere dal coinvolgimento suo e di Gunn nell’operazione allestita dalla Warner. Poi James Gunn aggiunge:

Siamo molto vicini ad Andy e Barbara, il regista e la produttrice (di The Flash, ndr.). È uno di quei ragazzi che farà altre cose per noi. E ha appena fatto qualcosa di davvero spettacolare con quel film.

The Flash uscirà il 16 giugno 2023.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

FONTE: Comic Book