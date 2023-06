Come abbiamo visto, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, stando alle regole della WGA (Writers Guild of America), Ryan Reynolds non potrà prendersi alcuna libertà rispetto alla sceneggiatura approvata per Deadpool 3. A Reynolds non sarà legalmente concesso, quindi, improvvisare alcun tipo di battuta, una condizione che si era rivelata necessaria per i primi due capitoli di Deadpool.

A rispondere alle preoccupazioni ci ha pensato il fumettista Rob Liefeld, che su Twitter ha rassicurato i fan.

“Continuo a leggere ‘Oh no, Ryan Reynolds non potrà improvvisare sul set di DP3’… sapete che indossa una maschera e che in post-produzione potrà improvvisare come un pazzo? La fase di doppiaggio è quella più divertente” ha spiegato.

I keep reading all this “Oh no, Ryan Reynolds can’t improvise on DP3 stuff…” you know that he’s wearing a mask and that in post-production he can ad lib like crazy. ADR is where really fun bits happen. — robliefeld (@robertliefeld) June 1, 2023

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Karan Sonie (Dopinder), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 con Hugh Jackman e Ryan Reynolds nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

