Deadpool: Ryan Reynolds parla della sua più grande paura mentre girava il primo film

Parlando con l’Hollywood Reporter durante la promozione della docuserie Welcome to Wrexham Ryan Reynolds ha rivelato quale fosse la sua più grande paura mentre stava girando il primo cinecomic su Deadpool.

Ecco la dichiarazione dell’attore:

Ero già stato nell’arena dei cinecomic senza raggiungere un reale successo e ho pensato “Wow, se questo non funziona deluderò la gente”. Questa era la mia più grande paura, deludere le persone che amavano quel personaggio.

Riguardo il terzo capitolo del franchise:

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project.

