Abbiamo già segnalato con degli articoli appositi le novità più calde emerse alla CinemaCon di Las Vegas in merito ad alcune attesissime pellicole targatein arrivo nei prossimi mesi.

Qua sotto potete trovare un’immagine con tutti i logotitoli delle pellicole che Disney porterà nei cinema fra il 2022 e il 2023. Nello specifico, e in ordine di uscita, si tratta di: Doctor Strange nel multiverso della follia (maggio), The Bob’s Burgers Movie (maggio), Lightyear (giugno), Thor: Love and Thunder (luglio), The Banshees of Inisherin, la ridistribuzione cinematografica di Avatar prevista per settembre, Black Panther: Wakanda Forever (novembre), Amsterdam (novembre), The Menu (novembre), Strange World (novembre), Avatar: The Way of Water (dicembre), The Marvels (febbraio 2023), The Haunted Mansion (Mmarzo 2023), Guardiani della galassia Vol. 3 (maggio 2023), Indiana Jones (giugno 2023), La sirenetta (maggio 2023) e Ant-Man and The Wasp: Quantumania (luglio 2023).

Comic Book riporta anche la dichiarazione fatta da Tony Chambers, vice presidente della distribuzione cinematografica della Disney, durante la presentazione del listino alla CinemaCon:

Guardando oltre il 2022, al 2023 per esempio, abbiamo in cantiere tre film dei Marvel Studios: Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels e Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il team dei Disney live action ha The Haunted Mansion e La Sirenetta. E poi, il prossimo anno, grazie al team della Lucasfilm, tornerà anche il solo e unico Indiana Jones. Non vediamo l’ora di mostrarvi, nei prossimi mesi, i nuovi materiali dei nostri titoli in arrivo.

Cosa ne pensate e qual è il titolo prodotto dalla Disney e dalle sue etichette controllate che attendete di più? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!