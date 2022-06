Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate da Hayley Atwell in occasione dell’Awesome Con 2022 sulla possibilità di tornare nei panni di Captain Carter dopo l’apparizione nella ben nota scena degli Illuminati in Doctor Strange nel multiverso della follia, la pellicola di Sam Raimi uscita a inizio maggio nei cinema.

Ora, durante la promozione di Lightyear, a Chris Evans è stato chiesto un commento sul ritorno della collega sul grande schermo. L’attore ha spiegato di non aver avuto ancora modo di vedere il sequel di Doctor Strange, ma ha ammesso:

No, non l’ho ancora visto, ma ho saputo. Insomma, è perfetta per quel ruolo, e lei è una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato nonché una delle persone più belle in assoluto. Non potrei essere più felice per lei.