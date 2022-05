Durante un’intervista con ComicBook.com lo sceneggiatore diMichael Waldron ha parlato del rapporto tra esigenze narrative e fan service in relazione alla pellicola di Sam Raimi.

Lo sceneggiatore ha spiegato che pensare solo al fan service non rientra tra le prerogative dei Marvel Studios:

È facile essere sedotti dalla risata facile, dall’applauso facile e così via, ma non è una cosa che interessava alla Marvel o a Sam [Raimi]. Si è sempre trattato di fare ciò che era giusto per la storia, ciò che era giusto per Stephen Strange e per Wanda. Non abbiamo mai pensato al fan service, davvero, ma abbiamo semplice detto: “Ok, gli Illuminati vanno messi qui perché sono nei fumetti e questi sono i personaggi che andrebbero inseriti”.