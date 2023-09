Luc Besson arriva a Venezia con un nuovo film. Parliamo di Dogman, thriller drammatico che racconta la storia di Douglas, un uomo che per sfuggire ai propri drammi sviluppa un amore enorme nei confronti dei cani.

Nel cast del film troviamo l’attrice Jojo T. Gibbs per la prima volta in un ruolo in un grande film. Racconta Gibbs a The Hollywood Reporter il momento esatto in cui si è accorta di star partecipando a qualcosa di grosso. Ricorda infatti di essersi perduta per le strade di Parigi durante le riprese del film con la batteria del telefono scarica

Mi sono imbattuta in queste due donne che mi hanno mostrato la strada per l’hotel. Quando ho detto il perché mi trovavo lì hanno risposto: “Oh mio Dio, Luc Besson?” Non ero nervosa fino a quel momento. Ma il modo in cui hanno reagito… è stata la prima volta che ho pensato: wow, questa è una cosa grossa.

Ma l’attrice conosce bene l’impatto sul pubblico di Luc Besson dal momento che lei stessa, quando ancora era una bambina in Nord Carolina, è rimasta colpita dai film del regista. Ricorda un momento specifico, quando lei e suo fratello noleggiarono Il quinto elemento.

Non sapevo cosa stava succedendo, ma sapevo che in me risuonava tantissimo il fatto che ci fosse un presidente nero. Cose del genere sono così significative e ho capito il grande impatto che avevano i film e la televisione su di me da bambina e su cosa credevo fosse raggiungibile. Sembrava chiaramente un futuro lontano, ma chi poteva sapere che sarebbe arrivato Obama?

Dogman arriverà nelle sale italiane il 28 settembre.

