Don’t Look Up: Matthew Perry svela i motivi dietro il cammeo mancato

Don't Look Up

Come riportato da RollingStone, Matthew Perry ha parlato del suo cammeo mancato in Don’t Look Up, il film di Adam McKay arrivato alcuni mesi fa.

Il motivo del suo addio al film fu un malore che gli impedì di finire di girare le sue scene. L’attore si trovava in un centro di riabilitazione in Svizzera quando, dopo alcune dosi di propofol e idrocodone, il suo cuore smise di battere:

Non fu un infarto, ma il cuore aveva spesso di battere. Mi hanno detto che un tizio massiccio svizzero non voleva che il tizio di Friends morisse sul suo tavolo e mi fece un massaggio cardiaco per ben cinque minuti, battendomi sul petto. Se non fosse stato in Friends, magari si sarebbe fermato a tre. Friends mi ha di nuovo salvato la vita?

Dal massaggio cardiaco risultarono otto costole rotte. Perry aveva già girato una scena con Jonah Hill, ma non ebbe modo di rimettersi in sesto in tempo.

Trovate tutte le informazioni sul film di Adam McKay con Leonardo DiCaprio e Jonah Hill nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!