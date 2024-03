Sin dalla sua apparizione a sorpresa alla prima londinese di Dune 2 (Dune: Parte due), è sorta spontanea una domanda: chi è il personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy nella pellicola di Denis Villeneuve?

Il regista ha raccontato che ha voluto tenere segreta la presenza nel cast dell’attrice per fare un esperimento e al contempo una sorpresa ai fan. Con l’uscita del film nelle sale italiane, abbiamo finalmente la conferma che si tratta di un personaggio del romanzo, Alia Atreides.

Anya Taylor Joy interpreta Alia Atreides

Alia Atreides è la figlia di Leto Atreides e Lady Jessica che diventa quella che viene definita “Abominazione” dopo che sua madre beve l’Acqua della vita.

Per tutto il film la Lady Jessica di Rebecca Ferguson parla con la figlia non ancora nata, mentre a un certo punto Paul (Timothée Chalame) ha una visione in cui Alia appare in versione adulta con il volto di Anya Taylor-Joy.

Alla fine, come raccontato nel ciclo di Dune, Lady Jessica partorirà effettivamente la bambina, che darà prova di grandi poteri tra cui la telepatia.

Il ruolo di Alia Atreides In Messia di Dune (Spoiler)

Nel libro Messia di Dune, Alia diventa una delle confidenti più intime di Paul e lo aiuta a crescere i suoi figli, mentre poi sposerà Duncan Idaho, un clone del personaggio interpretato da Jason Momoa nel primo film.

Visto il ruolo ridotto nel secondo capitolo, lo spazio riservato ad Anya Taylor-Joy nel terzo film sarà sicuramente più consistente.

Durante la promozione di Dune 2, il regista ha svelato di essere impegnato nella stesura della sceneggiatura di Dune 3, anche se ha già spiegato di volersi prendere tutto il tempo necessario, senza fretta, per creare qualcosa di eccezionale.

Cosa ne pensate del cammeo di Anya Taylor-Joy in Dune 2? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due nella nostra scheda.

