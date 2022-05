Nel film diarrivato nelle sale lo scorso settembre il personaggio di Gurney Halleck (interpretato da Josh Brolin) svanisce durante la battaglia senza più comparire. Era esattamente così che gli spettatori avrebbero dovuto salutare il personaggio?

In vista di Dune: capitolo 2 l’Hollywood Reporter ha proprio chiesto a Brolin qualche dettaglio in più sulla scelta presa da Denis Villeneuve per Gurney:

Non posso rispondere. Non lo so. Intendo dire, penso che il romanzo suggerisca questo, ma il romanzo suggerisce molte cose. [..] Quindi dopo aver letto lo script del secondo film poche settimane fa posso dire di sapere il perché di quel commiato [ride]. [..] Quando l’ho visto ho pensato “Dove sono finito?”.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

