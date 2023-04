In un’intervista con i Cahiers du Cinéma, (via Far Out) David Lynch ha dichiarato di non aver alcun interesse riguardo al Dune di Denis Villeneuve (LEGGI LA RECENSIONE).

Il regista aveva girato nel 1984 il primo adattamento del romanzo di Frank Herbert (LEGGI LO SPECIALE) rivelatosi però un flop di pubblico e critica. Parlando della nuova trasposizione, arrivata al cinema nel settembre 2021, ha ammesso:

Non la guarderò mai, e non voglio nemmeno che me ne parliate, mai.

A proposito invece del suo film, Lynch, in una precedente intervista, aveva spiegato che, malgrado l’attuale moda inaugurata dalla Snyder Cut, è sostanzialmente impossibile anche ipotizzare di poter vederne un giorno una sua director’s cut (qui le sue parole).

Vi ricordiamo che Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

Cosa ne pensate delle parole di David Lynch su Dune?

FONTE: Far Out

Classifiche consigliate