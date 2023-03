Sta per arrivare nei cinema Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE) il film scritto e diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein basato sul popolare gioco di ruolo.

Il fantasy doveva però essere inizialmente diretto da Chris McKay (The LEGO Batman movie, The Tomorrow War). Il regista, che sarà prossimamente nelle sale con Renfield, aveva anche scritto la storia di Dungeons & Dragons insieme a Michael Gilio ma ha poi deciso di abbandonare il progetto. Nel corso di un’intervista, il filmmaker ammette di non vedere l’ora di potersi gustare il film di D&D spiegando anche le ragioni che lo hanno portato a lasciare la regia del blockbuster.

Sì, sono un grande fan di D&D. Ero stato contattato per dirigere il film e lo iniziai anche a sviluppare e quello al quale io e Mike Gilio stavamo lavorando era una specie di heist movie in stile Ocean’s Eleven. Perché spesso e volentieri, con D&D ti ritrovi ad andare in qualche posto per impadronirti di qualcosa o a liberare qualcuno da qualche cattivone se non entrambe le cose, spesso e volentieri […] Però mentre stavo sviluppando quel film è arrivato anche The Tomorrow War ed era un film che si doveva fare in una finestra temporale ben precisa nell’agenda di Chris Pratt e avevano bisogno di un regista […] Ho fatto una scelta e sono salito a bordo di quel progetto e tutto quello che avevamo concepito e scritto è rimasto a disposizione di altri registi. Da quanto ho capito – non ho ancora visto il film finito perché sono impegnato con Renfield – dovrebbero esserci ancora svariate scene scritte da Mike e me o, per lo meno, sono presenti in un certo qual modo. Per ciò sono contento che, almeno un po’, il film sia proseguito nella nostra direzione.